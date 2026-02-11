Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Министр энергетики США прибыл с визитом в Венесуэлу

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 21:48
    Министр энергетики США прибыл с визитом в Венесуэлу

    Министр энергетики США Крис Райт прибыл в Венесуэлу для оценки состояния нефтяной промышленности страны.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    "Ожидается, что Райт встретится с исполняющей обязанности президента Делси Родригес, правительственными чиновниками, руководителями нефтяных компаний и другими лицами", - информирует агентство.

    Ранее в среду стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выдало Венесуэле генеральные лицензии, разрешающие поставку товаров и услуг, а также определенные операции, связанные с добычей нефти и газа. В частности, лицензия позволяет американским компаниям разведывать, разрабатывать и добывать нефть и природный газ в Венесуэле.

    В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что американские нефтекомпании готовы вернуться в Венесуэлу и вложить миллиарды долларов в восстановление нефтяного сектора. 9 января Трамп встретился с руководителями крупнейших энергетических компаний страны для обсуждения таких перспектив. Также сообщалось, что 14 января состоялся телефонный разговор Трампа с Родригес.

    Лента новостей