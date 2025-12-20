Черногория заинтересована в новых инвестициях из Азербайджана в ближайшем будущем.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что страна считает важным также обеспечить поток инвестиций из Черногории в Азербайджан.

"Важно обеспечить инвестиции из Черногории в Азербайджан. Однако мы надеемся, что инвестиции из Азербайджана тоже будут увеличиваться в ближайшем будущем, в частности путем реализации новых проектов", - сказал он.