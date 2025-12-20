Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Черногория заинтересована в новых инвестициях из Азербайджана

    Бизнес
    • 20 декабря, 2025
    • 13:41
    Черногория заинтересована в новых инвестициях из Азербайджана

    Черногория заинтересована в новых инвестициях из Азербайджана в ближайшем будущем.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    Министр отметил, что страна считает важным также обеспечить поток инвестиций из Черногории в Азербайджан.

    "Важно обеспечить инвестиции из Черногории в Азербайджан. Однако мы надеемся, что инвестиции из Азербайджана тоже будут увеличиваться в ближайшем будущем, в частности путем реализации новых проектов", - сказал он.

    Эрвин Ибрагимович Джейхун Байрамов Черногория Азербайджан инвестиции
    Monteneqro Azərbaycandan yeni investisiyalarda maraqlıdır
    Montenegro interested in new investments from Azerbaijan

    Последние новости

    15:14

    Хакан Фидан на следующей неделе посетит Сирию

    Другие страны
    15:08
    Фото

    Вернувшимся в поселок Кяркиджахан семьям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:01

    РФ нанесли удар по порту "Южный" в Одессе

    Другие страны
    14:59

    ВВС Таиланда атаковали казино на территории Камбоджи

    Другие страны
    14:51

    Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГ

    В регионе
    14:48
    Фото

    Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:32

    Общий срок заключения Имрана Хана составит более 30 лет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:20

    Азербайджан вдвое увеличил прямые инвестиции в экономику Великобритании

    Финансы
    14:02

    Министр: Подгорица видит хорошие перспективы для сотрудничества с Баку в энергосфере

    Энергетика
    Лента новостей