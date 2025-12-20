Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" "Sabah"a qalib gəlib
Komanda
- 20 dekabr, 2025
- 21:00
Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda "Abşeron Lions" "Sabah"a qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, A qrupunun oyununda komanda 101:97 hesablı qələbə qazanıb.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında keçirilib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" "Quba"nı (78:69), "Ordu" "Lənkəran"ı (84:72), "Gəncə" isə "Şəki"ni (78:73) məğlub edib. X tura dekabrın 21-də yekun vurulacaq.
