İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" "Sabah"a  qalib gəlib

    Komanda
    • 20 dekabr, 2025
    • 21:00
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Abşeron Lions Sabaha  qalib gəlib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda "Abşeron Lions" "Sabah"a qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, A qrupunun oyununda komanda 101:97 hesablı qələbə qazanıb.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında keçirilib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" "Quba"nı (78:69), "Ordu" "Lənkəran"ı (84:72), "Gəncə" isə "Şəki"ni (78:73) məğlub edib. X tura dekabrın 21-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Tur "abşeron lions" "Sabah" klubu

    Son xəbərlər

    21:30

    Çin noyabrda Rusiya neftinin alışını azaldıb

    Digər ölkələr
    21:14

    Rusiya Ukraynanın İzyum şəhərinə zərbə endirib, iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:12

    Tailand Kamboca ilə sərhəddə şiddətli döyüşlərin davam etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    21:00

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" "Sabah"a  qalib gəlib

    Komanda
    20:50

    KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıb

    Digər ölkələr
    20:45
    Foto
    Video

    Oğuzda mikroavtobus qəzaya uğrayıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    20:43

    İstanbulda narkotik işi ilə bağlı üç nəfər həbs olunub

    Region
    20:35
    Foto

    "Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilib

    Media
    20:23

    İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti