Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%

В январе-сентябре этого года Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику России в размере $38 млн 923 тыс., что на 42,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику России в общем объеме инвестиций снизилась с 2% до 1,9%.

За 9 месяцев Россия вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере $181 млн 208 тыс., что на 85,1% больше, чем год назад.

За отчетный период доля инвестиций России в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 2,2% до 3,8%.