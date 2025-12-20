Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%
- 20 декабря, 2025
- 15:53
В январе-сентябре этого года Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику России в размере $38 млн 923 тыс., что на 42,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику России в общем объеме инвестиций снизилась с 2% до 1,9%.
За 9 месяцев Россия вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере $181 млн 208 тыс., что на 85,1% больше, чем год назад.
За отчетный период доля инвестиций России в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций выросла с 2,2% до 3,8%.
