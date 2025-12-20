İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 42 %-dən çox artırıb

    Maliyyə
    • 20 dekabr, 2025
    • 15:33
    Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 42 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına 38 milyon 923 min ABŞ dolları birbaşa investisiya qoyub.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 42,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın Rusiya iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 2 %-dən 1,9 %-a düşüb.

    9 ay ərzində Rusiya isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 181 milyon 208 min ABŞ dolları birbaşa investisiya yatırıb. Bu, 1 il əvvələ müqayisədə 85,1 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Rusiyanın Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun ümumi investisiyalarda payı 2,2 %-dən 3,8 %-ə qalxıb.

    Xatırladaq ki, yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandan xaricə yönəldilmiş birbaşa investisiyalar 2 milyard 038 milyon 685 min ABŞ dolları (ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 47,6 % çox), ölkəyə xaricdən cəlb edilmiş birbaşa investisiyalar isə 4 milyard 522 milyon 578 min ABŞ dolları (4,7 % çox) təşkil edib.

    Azərbaycan Rusiya Mərkəzi Bank investisiya
    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%

    Son xəbərlər

    16:01

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda "Gəncə" qələbə qazanıb

    Komanda
    15:46

    Rusiyada Mərkəzi Asiyadan qazın nəql olunduğu magistral qaz kəməri yenidən sıradan çıxıb

    Digər ölkələr
    15:38

    Magistral yollarda görmə min metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:38
    Foto

    İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    15:35

    FIFA Ronaldunun komandasına yeni oyunçuların qeydiyyatı ilə bağlı qadağa qoyub

    Futbol
    15:33

    Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 42 %-dən çox artırıb

    Maliyyə
    15:23
    Foto

    Məhkəmə-Hüquq Şurasının nümayəndə heyəti Albaniyada təcrübə səfərində olub

    Xarici siyasət
    15:23

    Tailand HHQ Kamboca ərazisində kazinoya hücum edib

    Digər ölkələr
    15:05

    Rusiya Odessada "Yujnı" limanına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti