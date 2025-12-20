Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Эрдоган: Экспорт оборонпрома Турции вырос на 30%

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 16:46
    Эрдоган: Экспорт оборонпрома Турции вырос на 30%

    Экспорт продукции оборонной промышленности Турции с начала года вырос на 30%.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    По его словам, в настоящее время Турция занимает 11-е место в мире по объемам экспорта продукции оборонного назначения.

    "За последние 11 месяцев экспорт в сфере обороны и авиации увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $7,445 млрд. Только в ноябре объем экспорта составил $742 млн, что на 22% больше, чем годом ранее. По состоянию на сегодняшнее утро общий показатель экспорта достиг $8,6 млрд", - отметил Эрдоган.

    Президент Турции также подчеркнул, что Анкара ставит перед собой цель к 2028 году войти в первую десятку стран мира по объему экспорта оборонной продукции, увеличив годовой показатель до $11 млрд.

