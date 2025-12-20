Рассекречены правила рождественского ужина в Белом доме

Строгие требования к посетителям главной резиденции США стали достоянием общественности благодаря неожиданному источнику.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, известная индийская актриса Маллика Шерават опубликовала скриншот официального приглашения на рождественский ужин в Белом доме, раскрыв детали престижного мероприятия.

Так, на территории Белого дома парковка для гостей не предусмотрена. К приглашению прилагается специальная карта окрестностей с отмеченными входами на мероприятие и ближайшими станциями вашингтонского метрополитена.

Для гостей установлен строгий дресс-код: допускается только деловая или вечерняя одежда. Организаторы предусмотрели работу гардероба,

Гости могут иметь при себе небольшую сумочку или кошелек, но крупные сумки, портфели и чемоданы категорически запрещены. Мобильные телефоны разрешены, однако планшеты, ноутбуки и другая крупная электроника остаются за пределами Белого дома. Фотографирование на территории разрешается с существенными ограничениями: запрещены вспышки, селфи-палки и профессиональное оборудование, включая фотоаппараты со сменными объективами.

Отдельно подчеркивается, что приносить подарки на рождественский ужин запрещено. В случае их обнаружения сотрудники Секретной службы конфискуют предметы, что может задержать вход гостя на мероприятие.

