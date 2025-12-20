Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рассекречены правила рождественского ужина в Белом доме

    Это интересно
    • 20 декабря, 2025
    • 16:38
    Рассекречены правила рождественского ужина в Белом доме

    Строгие требования к посетителям главной резиденции США стали достоянием общественности благодаря неожиданному источнику.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, известная индийская актриса Маллика Шерават опубликовала скриншот официального приглашения на рождественский ужин в Белом доме, раскрыв детали престижного мероприятия.

    Так, на территории Белого дома парковка для гостей не предусмотрена. К приглашению прилагается специальная карта окрестностей с отмеченными входами на мероприятие и ближайшими станциями вашингтонского метрополитена.

    Для гостей установлен строгий дресс-код: допускается только деловая или вечерняя одежда. Организаторы предусмотрели работу гардероба,

    Гости могут иметь при себе небольшую сумочку или кошелек, но крупные сумки, портфели и чемоданы категорически запрещены. Мобильные телефоны разрешены, однако планшеты, ноутбуки и другая крупная электроника остаются за пределами Белого дома. Фотографирование на территории разрешается с существенными ограничениями: запрещены вспышки, селфи-палки и профессиональное оборудование, включая фотоаппараты со сменными объективами.

    Отдельно подчеркивается, что приносить подарки на рождественский ужин запрещено. В случае их обнаружения сотрудники Секретной службы конфискуют предметы, что может задержать вход гостя на мероприятие.

    Особое внимание в приглашении уделено запрету на подарки. Секретная служба США, отвечающая за безопасность президента, конфискует любые подарочные предметы, что может существенно задержать гостя при входе.

    Белый дом рождество США дресс-код рождественский ужин безопасность Секретная служба запреты

    Последние новости

    16:47

    В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие

    Происшествия
    16:46

    Эрдоган: Экспорт оборонпрома Турции вырос на 30%

    Другие страны
    16:38

    Рассекречены правила рождественского ужина в Белом доме

    Это интересно
    16:35

    Турция передала Пакистану второй из четырех обещанных корветов MILGEM

    Другие страны
    16:31

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%

    Финансы
    16:22

    ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии

    Другие страны
    16:01

    Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%

    Финансы
    15:44

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    Лента новостей