    В Баку выступают мастера циркового искусства из пяти стран

    • 20 декабря, 2025
    • 17:08
    В Баку выступают мастера циркового искусства из пяти стран

    В Баку начались выступления мастеров циркового искусства из пяти стран: Чили, Узбекистана, России, Беларуси и Украины.

    Как сообщает Report, программа "Новогодние чудеса" этого года специально разработана для семейной аудитории и включает множество сюрпризов для юных зрителей, сказочные элементы и интерактивные сцены.

    Кроме того, в программу включены номера с животными, мото-шоу, жонглерское шоу, воздушная акробатика и др.

    Программа "Новогодние чудеса" будет радовать жителей и гостей Баку с 20 декабря до 11 января 2026 года. Билеты на представления можно приобрести через официальный сервис iTicket.az.

    17:08
    В Баку выступают мастера циркового искусства из пяти стран

