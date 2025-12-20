В Баку выступают мастера циркового искусства из пяти стран

В Баку начались выступления мастеров циркового искусства из пяти стран: Чили, Узбекистана, России, Беларуси и Украины.

Как сообщает Report, программа "Новогодние чудеса" этого года специально разработана для семейной аудитории и включает множество сюрпризов для юных зрителей, сказочные элементы и интерактивные сцены.

Кроме того, в программу включены номера с животными, мото-шоу, жонглерское шоу, воздушная акробатика и др.

Программа "Новогодние чудеса" будет радовать жителей и гостей Баку с 20 декабря до 11 января 2026 года. Билеты на представления можно приобрести через официальный сервис iTicket.az.