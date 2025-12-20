В Баку выступают мастера циркового искусства из пяти стран
Это интересно
- 20 декабря, 2025
- 17:08
В Баку начались выступления мастеров циркового искусства из пяти стран: Чили, Узбекистана, России, Беларуси и Украины.
Как сообщает Report, программа "Новогодние чудеса" этого года специально разработана для семейной аудитории и включает множество сюрпризов для юных зрителей, сказочные элементы и интерактивные сцены.
Кроме того, в программу включены номера с животными, мото-шоу, жонглерское шоу, воздушная акробатика и др.
Программа "Новогодние чудеса" будет радовать жителей и гостей Баку с 20 декабря до 11 января 2026 года. Билеты на представления можно приобрести через официальный сервис iTicket.az.
Последние новости
18:13
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились более чем на 45%Финансы
18:04
Президент Украины: РФ усилила атаки на инфраструктуру в Одесской областиДругие страны
17:52
Зеленский: МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры для проведения выборовДругие страны
17:44
Зеленский: Украина вернет €90 млрд ЕС только при выплате репараций РоссиейДругие страны
17:28
В России более 40 человек госпитализированы после отравления в пансионатеДругие страны
17:24
Кадры прибытия первого поезда с азербайджанскими нефтепродуктами в Армению - ВИДЕОВнешняя политика
17:16
Али Асадов встретился с вице-премьером ЧерногорииВнешняя политика
17:16
США могут еще месяц продолжать удары по позициям ИГИЛ в СирииДругие страны
17:08
Фото