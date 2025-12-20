Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Али Асадов встретился с вице-премьером Черногории

    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 17:16
    Али Асадов встретился с вице-премьером Черногории

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    Была подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая двумя странами в рамках международных организаций.

    В ходе беседы были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией в торгово-экономической сфере, поощрении инвестиций, энергетике, гуманитарной сфере, туризме и других областях.

    Али Асадов Эрвин Ибрагимович Азербайджан Черногория
    Əli Əsədov Monteneqro Baş nazirinin müavini ilə görüşüb
    Azerbaijani PM, Montenegro's foreign minister mull expanding bilateral cooperation

