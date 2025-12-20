Али Асадов встретился с вице-премьером Черногории
Внешняя политика
- 20 декабря, 2025
- 17:16
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.
Была подчеркнута взаимная поддержка, оказываемая двумя странами в рамках международных организаций.
В ходе беседы были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией в торгово-экономической сфере, поощрении инвестиций, энергетике, гуманитарной сфере, туризме и других областях.
Последние новости
18:13
Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились более чем на 45%Финансы
18:04
Президент Украины: РФ усилила атаки на инфраструктуру в Одесской областиДругие страны
17:52
Зеленский: МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры для проведения выборовДругие страны
17:44
Зеленский: Украина вернет €90 млрд ЕС только при выплате репараций РоссиейДругие страны
17:28
В России более 40 человек госпитализированы после отравления в пансионатеДругие страны
17:24
Кадры прибытия первого поезда с азербайджанскими нефтепродуктами в Армению - ВИДЕОВнешняя политика
17:16
Али Асадов встретился с вице-премьером ЧерногорииВнешняя политика
17:16
США могут еще месяц продолжать удары по позициям ИГИЛ в СирииДругие страны
17:08
Фото