    Əli Əsədov Monteneqro Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 17:08
    Əli Əsədov Monteneqro Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Monteneqronun Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Görüşdə Azərbaycan-Monteneqro münasibətlərinin bir çox sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub.

    Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində iki ölkə tərəfindən göstərilən qarşılıqlı dəstək vurğulanıb.

    Söhbət zamanı Azərbaycanla Monteneqro arasında ticarət-iqtisadi, investisiyaların təşviqi, energetika, humanitar, turizm və digər sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Али Асадов встретился с вице-премьером Черногории
    Azerbaijani PM, Montenegro's foreign minister mull expanding bilateral cooperation

