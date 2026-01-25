ABŞ-də qar fırtınasına görə 230 mindən çox ev işıqsız qalıb
Digər ölkələr
- 25 yanvar, 2026
- 12:13
ABŞ-də qar fırtınası fonunda 230 mindən çox abunəçi işıqsız qalıb.
"Report"un"Poweroutage" saytının göstəricilərinə istinadən məlumatına görə, ümumi kəsinti sayı 230 327 olub. Ən çox elektrik kəsintisi Luiziana (66 838), Missisipi (63 559) və Texas (48 839) ştatlarında qeydə alınıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozuna görə, Şərqi Texasdan Şimali Karolinaya qədər olan bölgədə güclü qar yağışı və təhlükəli buzlanma gözlənilir. Ən azı 21 ştatda fövqəladə vəziyyət elan olunub.
Son xəbərlər
13:07
Gürcüstan sərhədçiləri Tunisdə "Phoenix Express" təlimlərində iştirak ediblərRegion
12:54
"Yeni Sabah" xəbər portalının fəaliyyətə başlamasından 7 il ötürMedia
12:52
Zelenski: Ukraynanın energetika sektoru Rusiya hücumlarının əsas hədəfinə çevrilibDigər ölkələr
12:50
Video
Füzulidə avtomobillərdə köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşlara yardım göstərilibHadisə
12:49
Bakıda iş yoldaşının kartından onlayn yolla oğurluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
12:39
Almaniya klubunun yeni transferi: "Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcək və gözəl uğurlara imza atacağam"Futbol
12:34
Yasamalda evdən 29 min manatlıq qızıl oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıbHadisə
12:17
Bakıda hava çiskinli olacaq, bəzi rayonlara qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:13