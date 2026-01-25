В США более 230 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
Другие страны
- 25 января, 2026
- 11:56
В США на фоне снежной бури более 230 тысяч абонентов остались без электричества.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
Общее число отключений составило 230 327, больше всего пришлось на штаты Луизиана (66 838), Миссисипи (63 559) и Техас (48 839).
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
