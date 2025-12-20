Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Узбекистан и Япония сформировали портфель проектов на сумму свыше $12 млрд

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 16:54
    Узбекистан и Япония сформировали портфель проектов на сумму свыше $12 млрд

    Узбекистан и Япония сформировали новый портфель проектов на сумму свыше $12 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, портфель проектов был сформирован по итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в Токио.

    Сформированный пакет охватывает ключевые направления сотрудничества: энергетику, промышленную декарбонизацию, транспорт, информационные технологии, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство, водные ресурсы и инфраструктурные проекты. В рамках инициативы планируется создание совместной инвестиционной платформы для координации и продвижения всех проектов.

    Особое внимание стороны уделили запуску специальной экономической зоны по японской модели в Самаркандской области, расширению программы "Одно село – один продукт", активизации межрегиональных торговых связей и углублению партнерства в сфере логистики и транспорта.

    Президент Мирзиёев подчеркнул значимость цифровой трансформации и "зеленой" энергетики, отметив возможности японских технологий и экспертизы для реализации экологически устойчивых и инновационных проектов в Узбекистане.

    Кроме того, обсуждалось укрепление сотрудничества в образовательной сфере: планируется создание первого Узбекско-Японского университета в Ташкенте, расширение программ обмена между вузами двух стран и развитие инициатив по подготовке высококвалифицированных кадров.

    Узбекистан Япония портфель проектов Шавкат Мирзиёев Санаэ Такаичи

    Последние новости

    18:13

    Денежные переводы из Азербайджана в Грузию сократились более чем на 45%

    Финансы
    18:04

    Президент Украины: РФ усилила атаки на инфраструктуру в Одесской области

    Другие страны
    17:52

    Зеленский: МИД работает над созданием необходимой инфраструктуры для проведения выборов

    Другие страны
    17:44

    Зеленский: Украина вернет €90 млрд ЕС только при выплате репараций Россией

    Другие страны
    17:28

    В России более 40 человек госпитализированы после отравления в пансионате

    Другие страны
    17:24

    Кадры прибытия первого поезда с азербайджанскими нефтепродуктами в Армению - ВИДЕО

    Внешняя политика
    17:16

    Али Асадов встретился с вице-премьером Черногории

    Внешняя политика
    17:16

    США могут еще месяц продолжать удары по позициям ИГИЛ в Сирии

    Другие страны
    17:08
    Фото

    В Баку выступают мастера циркового искусства из пяти стран

    Это интересно
    Лента новостей