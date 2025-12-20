Узбекистан и Япония сформировали портфель проектов на сумму свыше $12 млрд

Узбекистан и Япония сформировали новый портфель проектов на сумму свыше $12 млрд.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана, портфель проектов был сформирован по итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Японии Санаэ Такаичи в Токио.

Сформированный пакет охватывает ключевые направления сотрудничества: энергетику, промышленную декарбонизацию, транспорт, информационные технологии, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство, водные ресурсы и инфраструктурные проекты. В рамках инициативы планируется создание совместной инвестиционной платформы для координации и продвижения всех проектов.

Особое внимание стороны уделили запуску специальной экономической зоны по японской модели в Самаркандской области, расширению программы "Одно село – один продукт", активизации межрегиональных торговых связей и углублению партнерства в сфере логистики и транспорта.

Президент Мирзиёев подчеркнул значимость цифровой трансформации и "зеленой" энергетики, отметив возможности японских технологий и экспертизы для реализации экологически устойчивых и инновационных проектов в Узбекистане.

Кроме того, обсуждалось укрепление сотрудничества в образовательной сфере: планируется создание первого Узбекско-Японского университета в Ташкенте, расширение программ обмена между вузами двух стран и развитие инициатив по подготовке высококвалифицированных кадров.