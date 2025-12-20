Кадры прибытия первого поезда с азербайджанскими нефтепродуктами в Армению - ВИДЕО

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 17:24
    Опубликованы видеокадры прибытия в Армению первого железнодорожного состава с нефтепродуктами из Азербайджана.

    Как сообщает Report, в ночь на 19 декабря около 01:00 грузовой поезд "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) доставил на станцию Бёюк-Кесик 22 вагона с 1220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Спустя четыре часа поезд выехал в направлении Грузии.

    В дальнейшем груз транзитом через территорию Грузии был доставлен в Армению.

    Отметим, что договоренность о поставке была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна.

    В ноябре текущего года зерно из Казахстана и России также было перевезено в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

