Кадры прибытия первого поезда с азербайджанскими нефтепродуктами в Армению - ВИДЕО
Внешняя политика
- 20 декабря, 2025
- 17:24
Опубликованы видеокадры прибытия в Армению первого железнодорожного состава с нефтепродуктами из Азербайджана.
Как сообщает Report, в ночь на 19 декабря около 01:00 грузовой поезд "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) доставил на станцию Бёюк-Кесик 22 вагона с 1220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Спустя четыре часа поезд выехал в направлении Грузии.
В дальнейшем груз транзитом через территорию Грузии был доставлен в Армению.
Отметим, что договоренность о поставке была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна.
В ноябре текущего года зерно из Казахстана и России также было перевезено в Армению транзитом через территорию Азербайджана.
