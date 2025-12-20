Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов - ОБНОВЛЕНО
- 20 декабря, 2025
- 16:01
Украина и Португалия договорились о совместном производстве украинских морских беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщил помощник президента Украины Александр Камышин в соцсети Х.
"Мы доказали, что наши БПЛА отлично работают против российских военных кораблей и подводных лодок. Теперь они помогут Португалии защищать Европу с моря", - написал он.
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру прибыл в Киев.
Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети и RTP.
"Сегодня вместе с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру почтили память наших павших воинов. Вечная память всем нашим воинам, каждому украинцу, которые отдали свои жизни, чтобы Украина могла жить!",- написал Зеленский.
Программой визита запланированы переговоры Монтенегру с президентом Владимиром Зеленским, с премьер-министром Юлией Свириденко и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
"Больше любой другой страны, она, естественно, нуждается в нашей солидарности и нашей близости, не говоря уже о нашей приверженности; именно это мы и приносим", - заявил Монтенегру, слова которого приводит RTP.
Премьер отметил, что Украина сейчас остро нуждается в финансовой помощи, и Португалия продолжает оказывать поддержку как на двустороннем уровне, так и в рамках различных программ - гуманитарных, социальных, военных и политических.
Следует отметить, что это первый визит Луиса Монтенегро в Украину.