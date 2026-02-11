Прокурор потребовал 13 лет лишения свободы для Азера Гасымлы

Прокурор запросил 13 лет лишения свободы для директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы, обвиняемого в вымогательстве и угрозах.

Как сообщает Report, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова было объявлено о завершении судебного следствия, после чего стороны перешли к прениям, и с речью выступил государственный обвинитель.

Адвокат, в свою очередь, попросил у суда время для подготовки защитительной речи. Следующее заседание назначено на 25 февраля.

Напомним, Азер Гасымлы был задержан 8 декабря прошлого года. По версии следствия, он требовал у потерпевшего Гурбанали Юсифова денежные средства, прибегая к угрозам.

В обвинительном заключении указано, что Гасымлы зарегистрировался для получения дохода от криптовалютных операций и впоследствии оформил регистрацию на имя своего знакомого Юсифова. После снижения доходов он обвинил последнего и потребовал у него 45 тысяч долларов США, угрожая убийством, причинением вреда членам семьи и похищением несовершеннолетнего ребёнка.

Гасымлы обвиняется в получении от потерпевшего 6 800 манатов. Комментируя предъявленные обвинения, он вину не признал.

Ему инкриминируется статья 182.2.3 (вымогательство, совершенное с применением насилия) Уголовного кодекса Азербайджана.