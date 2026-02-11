Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Прокурор потребовал 13 лет лишения свободы для Азера Гасымлы

    Происшествия
    • 11 февраля, 2026
    • 11:38
    Прокурор потребовал 13 лет лишения свободы для Азера Гасымлы

    Прокурор запросил 13 лет лишения свободы для директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы, обвиняемого в вымогательстве и угрозах.

    Как сообщает Report, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова было объявлено о завершении судебного следствия, после чего стороны перешли к прениям, и с речью выступил государственный обвинитель.

    Адвокат, в свою очередь, попросил у суда время для подготовки защитительной речи. Следующее заседание назначено на 25 февраля.

    Напомним, Азер Гасымлы был задержан 8 декабря прошлого года. По версии следствия, он требовал у потерпевшего Гурбанали Юсифова денежные средства, прибегая к угрозам.

    В обвинительном заключении указано, что Гасымлы зарегистрировался для получения дохода от криптовалютных операций и впоследствии оформил регистрацию на имя своего знакомого Юсифова. После снижения доходов он обвинил последнего и потребовал у него 45 тысяч долларов США, угрожая убийством, причинением вреда членам семьи и похищением несовершеннолетнего ребёнка.

    Гасымлы обвиняется в получении от потерпевшего 6 800 манатов. Комментируя предъявленные обвинения, он вину не признал.

    Ему инкриминируется статья 182.2.3 (вымогательство, совершенное с применением насилия) Уголовного кодекса Азербайджана.

