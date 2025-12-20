Ukrayna və Portuqaliya dəniz dronlarının birgə istehsalı barədə razılığa gəlib
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 16:07
Ukrayna və Portuqaliya Ukrayna dəniz pilotsuz uçuş aparatlarının birgə istehsalı barədə razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin köməkçisi Aleksandr Kamışin "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Biz dronlarımızın Rusiya hərbi gəmilərinə və sualtı qayıqlarına qarşı mükəmməl işlədiyini sübut etdik. İndi onlar Portuqaliyaya Avropanı dənizdən qorumağa kömək edəcək", - o yazıb.
