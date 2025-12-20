Ukrayna və Portuqaliya dəniz dronlarının birgə istehsalı barədə razılığa gəlib

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ukrayna və Portuqaliya Ukrayna dəniz pilotsuz uçuş aparatlarının birgə istehsalı barədə razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin köməkçisi Aleksandr Kamışin "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Biz dronlarımızın Rusiya hərbi gəmilərinə və sualtı qayıqlarına qarşı mükəmməl işlədiyini sübut etdik. İndi onlar Portuqaliyaya Avropanı dənizdən qorumağa kömək edəcək", - o yazıb.

    Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов - ОБНОВЛЕНО
    Ukraine and Portugal agree on joint production of maritime drones — UPDATE

