İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "İlk hissənin sonunda "Karvan-Yevlax"a penalti "hədiyyə" etdik"

    Futbol
    • 20 dekabr, 2025
    • 17:20
    Neftçinin baş məşqçisi: İlk hissənin sonunda Karvan-Yevlaxa penalti hədiyyə etdik

    "Neftçi"nin baş məşqçisi Yuri Vernidub "Karvan-Yevlax"la oyunun ilk hissəsinin sonundakı penalti epizodunun rəqib üçün "hədiyyə" olduğunu düşünür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ukraynalı mütəxəssis özü "Karvan-Yevlax"a qarşı Misli Premyer Liqasının XVI turunun oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    O, qalib gəldikləri qarşılaşmanı şərh edib:

    "Bu oyunu iki fərqli hissəyə bölərdim. İlk hissədə futbolçular gözlədiyim intensivliyi göstərmədilər. Əslində, "Karvan-Yevlax" qapımız qarşısında elə bir ciddi epziod yaratmamışdı, sadəcə, biz ilk hissənin sonunda onlara penalti hədiyyə etdik. İkinci hissə isə tamamilə fərqli keçdi. Fasilədə futboçulara bildirdim ki, sürət və intensivliyi artırmasaq, bizdə heç nə alınmayacaq. İkinci hissənin ilk dəqiqələrindən gördük ki, rəqib komanda oyunda vaxt aparmağa çalışır. Bunu anladıq və irəli atıldıq ki, hesabı öz xeyrimizə dəyişək. Nəticədə iki qol vurub 2:1 hesabı ilə qalib gəldik. Daha çox fərqlənməli idik, çünki bir neçə 100 faizlik qol imkanımız oldu, sadəcə, onları dəyərləndirmək lazım idi".

    Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" - "Neftçi" oyunu Bakı təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Yuri Vernidub Baş məşqçi "Neftçi" klubu Premyer Liqa

    Son xəbərlər

    17:31

    Zelenski: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın xeyrinə istifadə olunacağına ümid edirik

    Digər ölkələr
    17:20
    Foto

    Azərbaycan yanacağını Ermənistana çatdıran ilk qatarın görüntüləri - VİDEO

    Xarici siyasət
    17:20

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "İlk hissənin sonunda "Karvan-Yevlax"a penalti "hədiyyə" etdik"

    Futbol
    17:15

    İspaniya Azərbaycandan neft alışını 3 dəfə azaldıb

    Energetika
    17:08

    Əli Əsədov Monteneqro Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:04

    Bakıda işlədiyi evdə oğurladığı dollarların yerinə saxtalarını qoyan usta saxlanılıb

    Hadisə
    17:03

    Ərdoğan: Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracı 30 faiz artıb

    Region
    16:57

    Azərbaycandan ixrac edilən sementin dəyəri 12 %-dən çox artıb

    Biznes
    16:56

    Türkiyə bu gün "Hızır Reis" sualtı qayığını xidmətə verir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti