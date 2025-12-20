İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Portuqaliya Ukraynanın Enerji Fonduna dəstək üçün 600 min avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 00:09
    Portuqaliya Ukraynanın Enerji Fonduna dəstək üçün 600 min avro ayıracaq

    Portuqaliyanın Baş naziri Luiş Montenerqu ölkəsinin Ukraynanı dəstəkləmək üçün Enerji Fonduna ilk töhfə olaraq 600 min avro ayıracağını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş naziri Yuliya Sviridenko "X"də paylaşım edib.

    Sviridenko qeyd edib ki, Portuqaliyanın xüsusilə PURL və SAFE vasitəsilə müdafiə dəstəyi Ukraynanın dayanıqlığının gücləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. O, həmçinin "Build in Ukraine" və "Build with Ukraine" təşəbbüsləri çərçivəsində birgə əməkdaşlıq imkanlarının, xüsusilə pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı sahəsində böyük potensialın olduğunu vurğulayıb.

    Tərəflər hökumətlərarası sazişin imzalanması məsələsini də müzakirə ediblər. Bu saziş Portuqaliya investisiyalarının Ukrayna bazarına cəlb edilməsinə şərait yaradacaq.

    Sviridenko əlavə edib ki, Ukrayna Avropa İttifaqı liderlərinin 2026 və 2027-ci illərdə ölkəyə 90 milyard avro maliyyə ayırmaq qərarına görə minnətdardır.

    "Bu, Ukrayna üçün inanılmaz dərəcədə vacib yardımdır", – Baş nazir fikirlərini yekunlaşdırıb.

    Portuqaliya Luiş Montenerqu Yuliya Sviridenko
    Португалия внесет в Энергетический фонд поддержки Украины 600 тыс. евро

    Son xəbərlər

    00:17

    Şəkidə canavar kəndə hücum edərək sakinlərə xəsarət yetirib

    Hadisə
    00:09

    Portuqaliya Ukraynanın Enerji Fonduna dəstək üçün 600 min avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    23:55

    Zelenski ərazilər haqqında: Durduğumuz yerdə dayanırıq

    Digər ölkələr
    23:49

    İsveç Ukraynaya 200 milyon dollar birbaşa büdcə yardımı təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    23:41

    Uitkoff: Qəzzada nizamlanmanın birinci mərhələsində irəliləyiş müşahidə olunur

    Digər ölkələr
    23:33
    Foto

    Gürcü rejissor Akademik Milli Dram Teatrında "Kral Lir"ə quruluş verəcək

    Mədəniyyət
    23:16

    İsrail Ordusu Qəzzada iki yaraqlının zərərsizləşdirildiyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:05

    Holann İngiltərə Premyer Liqasında vurduğu qolların sayında Ronalduya çatıb

    Futbol
    22:54

    İtaliya polisi narkotik əməliyyatında 384 nəfəri həbs edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti