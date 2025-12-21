İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Britaniyada pab sahibi nazir və deputatları vergi artımına görə obyektinə buraxmır

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 15:00
    Britaniyada pab sahibi nazir və deputatları vergi artımına görə obyektinə buraxmır

    Böyük Britaniyanın maliyyə naziri Reyçel Rivz, ölkədə artan vergilər səbəbindən müəssisənin sahibi onu qara siyahıya saldıqdan sonra artıq sevimli pablarından birinə baş çəkə bilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə həftəlik "dailymail" nəşri məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, Marsh Inn pabının sahibi Martin Nouls təkcə Rivzsin deyil, həm də hakim Leyboristlər Partiyasının bütün millət vəkillərinin girişini qadağan edib.

    O, müəssisənin müştərilərinin bu xəbəri məmnuniyyətlə qarşıladığını qeyd edib. Nəşr əlavə edib ki, Rivz məhz bu pabda 2024-cü ilin iyul ayında keçirilən ümumi seçkilərdə Leyboristlərin qələbəsini qeyd edib. Nouls nazirin yalnız vergilər azaldıldıqdan sonra müəssisəyə qayıda biləcəyini vurğulayıb.

    Ötən həftə televiziya aparıcısı Ceremi Karkson vergi artımları səbəbindən bütün Leyborist millət vəkillərini pabına buraxmayıb. Beləliklə, o, hökumətin büdcəsindən narazı olan pab sahiblərinin başlatdığı ümumxalq "Leyborist millət vəkillərinə yox" kampaniyasına qoşulub.

    Böyük Britaniya pab vergi leyboristlər
    Министру финансов Британии запретили посещать любимый паб из-за роста налогов

    Son xəbərlər

    15:47

    Ürək hüceyrələrini stressdən qaynaqlanan ölümdən qorumağın yolu kəşf edilib

    Sağlamlıq
    15:28

    "Real" klubu futbolçusuna dəstək olub

    Futbol
    15:11

    Zelenski: Norveç Ukraynanın enerji dayanıqlılığını dəstəkləyəcək

    Digər ölkələr
    15:00

    Britaniyada pab sahibi nazir və deputatları vergi artımına görə obyektinə buraxmır

    Digər ölkələr
    14:43

    Vergi orqanlarında işləmək istəyən namizədlər üçün tеst imtаhаnı keçirilib

    Elm və təhsil
    14:42

    Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının II mərhələsi

    Elm və təhsil
    14:35

    PSJ-nin qapıçısı klubun tarixinə düşüb

    Futbol
    14:31

    Rusiya ordusu Donetskə zərbələr endirib, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    14:24

    Belçikanın Baş naziri və müdafiə naziri Ukraynaya səfər edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti