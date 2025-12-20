Zelenski: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın xeyrinə istifadə olunacağına ümid edirik

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ukrayna 2026-2027-ci illər üçün Avropa İttifaqından 90 milyard avro yardım əldə etdi.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə səfərdə olan Portuqaliya Baş naziri Luis Monteneqro ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    O, həmçinin əlavə edib ki, Rusiyanın 210 milyard avro dəyərində dondurulmuş aktivlərinin də Ukraynanın xeyrinə istifadə olunacağına ümid bəsləyir:

    "Bu, bütün hallarda baş tutacaq", -deyə Zelenski vurğulayıb.

