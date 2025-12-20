Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 17:44
    Зеленский: Украина вернет €90 млрд ЕС только при выплате репараций Россией

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кредиты Европейского союза на €90 млрд, выделенные на 2026-2027 годы, будут возвращены Киевом только при условии, что Россия выплатит соответствующие репарации.

    Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве.

    "Мы получили €90 млрд на 2026-2027 годы. И вы знаете, что мы рассчитываем использовать все €210 млрд российских активов. И мы понимаем, что эти беспроцентные кредиты €90 млрд Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать соответственно эти репарации Украине", - сказал Зеленский.

    Zelenski: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın xeyrinə istifadə olunacağına ümid edirik
    Zelenskyy hopes frozen Russian assets will be used in Ukraine's favor

