Зеленский: Украина вернет €90 млрд ЕС только при выплате репараций Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кредиты Европейского союза на €90 млрд, выделенные на 2026-2027 годы, будут возвращены Киевом только при условии, что Россия выплатит соответствующие репарации.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Киеве.

"Мы получили €90 млрд на 2026-2027 годы. И вы знаете, что мы рассчитываем использовать все €210 млрд российских активов. И мы понимаем, что эти беспроцентные кредиты €90 млрд Украина будет возвращать только в том случае, если Россия будет выплачивать соответственно эти репарации Украине", - сказал Зеленский.