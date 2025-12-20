Bakıda işlədiyi evdə oğurladığı dollarların yerinə saxtalarını qoyan usta saxlanılıb
Hadisə
- 20 dekabr, 2025
- 17:04
Bakıda işlədiyi evdə oğurladığı dollarların yerinə saxtalarını qoyan usta saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən evlərin birində oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.
Həmin evdə usta kimi işləyən şəxs ev sahibinin çantasından 1 450 manat və 4 300 dollar oğurlayıb. O, törətdiyi əməli ört-basdır etmək üçün çantaya oğurladığı maddi vəsait miqdarında saxta əskinaslar qoyub. Bu barədə 65 yaşlı zərərçəkən polisə müraciət edib.
Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 32 yaşlı Ə.Məmmədzadə müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
17:31
Zelenski: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin Ukraynanın xeyrinə istifadə olunacağına ümid edirikDigər ölkələr
17:20
Foto
Azərbaycan yanacağını Ermənistana çatdıran ilk qatarın görüntüləri - VİDEOXarici siyasət
17:20
"Neftçi"nin baş məşqçisi: "İlk hissənin sonunda "Karvan-Yevlax"a penalti "hədiyyə" etdik"Futbol
17:15
İspaniya Azərbaycandan neft alışını 3 dəfə azaldıbEnergetika
17:08
Əli Əsədov Monteneqro Baş nazirinin müavini ilə görüşübXarici siyasət
17:04
Bakıda işlədiyi evdə oğurladığı dollarların yerinə saxtalarını qoyan usta saxlanılıbHadisə
17:03
Ərdoğan: Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracı 30 faiz artıbRegion
16:57
Azərbaycandan ixrac edilən sementin dəyəri 12 %-dən çox artıbBiznes
16:56