Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

    Происшествия
    • 11 февраля, 2026
    • 11:40
    В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

    В Джалилабадском районе Азербайджана изъято 14 кг наркотических средств.

    Как сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы Министерства внутренних дел, в ходе операции, проведенной сотрудниками районного отделения полиции, были задержаны трое подозреваемых - ранее судимые 26-летний Эмиль Рашидов, 32-летний Рамин Исрафилов и 27-летний Талех Исазаде.

    При обыске у задержанных было изъято 14 кг наркотических средств - марихуана и метамфетамин, а также 100 таблеток метадона.

    В ходе следственных мероприятий выяснилось, что задержанные действовали по указаниям наркоторговца, находящегося за пределами Азербайджана. За денежное вознаграждение они должны были доставить наркотики в столицу и разместить его по заранее указанным адресам.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

    Расследование продолжается.

    Джалилабадский район наркотики марихуана метамфетамин наркокурьеры
    Cəlilabadda 14 kiloqram narkotik aşkarlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:10

    Салар Имамалиев: Новый центр акселерации усилит инновационную экосистему

    ИКТ
    12:05

    Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

    В регионе
    12:03

    Азербайджан ведет переговоры с 18 странами о внедрении цифровых госрешений

    ИКТ
    11:58

    Турция намерена расширить ИКТ-сектор через проекты с Азербайджаном

    ИКТ
    11:54

    AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологий

    ИКТ
    11:44

    У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

    В регионе
    11:41

    В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

    В регионе
    11:40

    В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

    Происшествия
    Лента новостей