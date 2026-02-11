В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

В Джалилабадском районе Азербайджана изъято 14 кг наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкяранской региональной группы Министерства внутренних дел, в ходе операции, проведенной сотрудниками районного отделения полиции, были задержаны трое подозреваемых - ранее судимые 26-летний Эмиль Рашидов, 32-летний Рамин Исрафилов и 27-летний Талех Исазаде.

При обыске у задержанных было изъято 14 кг наркотических средств - марихуана и метамфетамин, а также 100 таблеток метадона.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что задержанные действовали по указаниям наркоторговца, находящегося за пределами Азербайджана. За денежное вознаграждение они должны были доставить наркотики в столицу и разместить его по заранее указанным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.