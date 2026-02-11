Посол Турции назвал ключевые направления сотрудничества с Азербайджаном

Азербайджан и Турция активно развивают сотрудничество в ряде стратегически важных сфер, включая энергетику, строительство и инфраструктуру, сельское хозяйство и пищевую промышленность, здравоохранение и туризм, а также информационные технологии и оборонную промышленность.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на бизнес-форуме "Азербайджан-Турция: цифровая трансформация и технологический мост" в Баку.

Он напомнил, что в декабре 2025 года в Баку состоялось 12-е заседание Азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и премьер-министра Азербайджана Али Асадова: "В рамках встречи были детально обсуждены приоритетные направления взаимодействия, а также подтверждена готовность оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям обеих стран".

Посол подчеркнул, что целью сторон остается доведение взаимного товарооборота до $15 млрд. "Для достижения этой цели мы продолжим совместное производство, развитие и работу ради более благополучного будущего наших братских народов", - отметил он.