    Посол Турции назвал ключевые направления сотрудничества с Азербайджаном

    Бизнес
    • 11 февраля, 2026
    • 11:29
    Посол Турции назвал ключевые направления сотрудничества с Азербайджаном

    Азербайджан и Турция активно развивают сотрудничество в ряде стратегически важных сфер, включая энергетику, строительство и инфраструктуру, сельское хозяйство и пищевую промышленность, здравоохранение и туризм, а также информационные технологии и оборонную промышленность.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на бизнес-форуме "Азербайджан-Турция: цифровая трансформация и технологический мост" в Баку.

    Он напомнил, что в декабре 2025 года в Баку состоялось 12-е заседание Азербайджано-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под сопредседательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза и премьер-министра Азербайджана Али Асадова: "В рамках встречи были детально обсуждены приоритетные направления взаимодействия, а также подтверждена готовность оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям обеих стран".

    Посол подчеркнул, что целью сторон остается доведение взаимного товарооборота до $15 млрд. "Для достижения этой цели мы продолжим совместное производство, развитие и работу ради более благополучного будущего наших братских народов", - отметил он.

    Бирол Акгюн бизнес-форум Азербайджан-Турция цифровая трансформация
    Azərbaycanın Türkiyə ilə daha çox əməkdaşlıq etdiyi sahələr açıqlanıb
    Envoy: Energy, infrastructure ties lead Azerbaijan–Türkiye agenda
    Лента новостей