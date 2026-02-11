Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологий

    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в области инноваций и цифровых технологий.

    Как сообщает Report, трехсторонний Меморандум о взаимопонимании подписан между Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана (İRİA), Ассоциацией информационных технологий и связи Турции (TÜBİSAD) и консалтинговой компанией Sistem Global Danışmanlık A.Ş.

    В документе определены направления сотрудничества по развитию инновационной среды, внедрению цифровых технологий и развитию технопарков, поддержке стартапов через программы инкубации и акселерации, укреплению технологического предпринимательства и человеческого потенциала. Также предусмотрено совместное финансирование инновационных проектов и развитие государственно-частного партнерства.

    Председатель правления İRİA Фарид Османов отметил, что меморандум выведет сотрудничество двух стран в сфере технологий на более системный и результативный уровень. В свою очередь глава TÜBİSAD Мехмет Али Томбалак подчеркнул, что сотрудничество компаний двух стран будет способствовать формированию сильной общей технологической экосистемы и усилению взаимодополняющего партнерства.

    Fərid Osmanov: "Azərbaycanla Türkiyə texnoloji bizneslər üçün mexanizm formalaşdırır"
    Azerbaijan, Türkiye ink memorandum of cooperation in tech
