В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности
- 11 февраля, 2026
- 11:41
Граждане Армении в возрасте 27-37 лет, не служившие в армии, смогут избежать уголовной ответственности после уплаты определенной суммы. Cоответствующие изменения в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего" приняты парламентом страны 11 февраля.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
В соответствии с изменениями, уклонистам предлагается пять вариантов: отслужить 2 года; отслужить год и выплатить 2,5 млн драмов ($6,2 тыс.); отслужить 6 месяцев, выплатив 5 млн драмов ($12,4 тыс.); отслужить 1 месяц с уплатой 8 млн драмов ($21,2 тыс.); не служить, выплатив 15 млн драмов ($39,4 тыс.).
"За" документ проголосовали 86 депутатов, в том числе представители оппозиционной фракции "Армения", пятеро выступили против, воздержавшихся не было.