В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

Граждане Армении в возрасте 27-37 лет, не служившие в армии, смогут избежать уголовной ответственности после уплаты определенной суммы. Cоответствующие изменения в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего" приняты парламентом страны 11 февраля.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В соответствии с изменениями, уклонистам предлагается пять вариантов: отслужить 2 года; отслужить год и выплатить 2,5 млн драмов ($6,2 тыс.); отслужить 6 месяцев, выплатив 5 млн драмов ($12,4 тыс.); отслужить 1 месяц с уплатой 8 млн драмов ($21,2 тыс.); не служить, выплатив 15 млн драмов ($39,4 тыс.).

"За" документ проголосовали 86 депутатов, в том числе представители оппозиционной фракции "Армения", пятеро выступили против, воздержавшихся не было.