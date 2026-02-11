Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 11:41
    В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

    Граждане Армении в возрасте 27-37 лет, не служившие в армии, смогут избежать уголовной ответственности после уплаты определенной суммы. Cоответствующие изменения в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего" приняты парламентом страны 11 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    В соответствии с изменениями, уклонистам предлагается пять вариантов: отслужить 2 года; отслужить год и выплатить 2,5 млн драмов ($6,2 тыс.); отслужить 6 месяцев, выплатив 5 млн драмов ($12,4 тыс.); отслужить 1 месяц с уплатой 8 млн драмов ($21,2 тыс.); не служить, выплатив 15 млн драмов ($39,4 тыс.).

    "За" документ проголосовали 86 депутатов, в том числе представители оппозиционной фракции "Армения", пятеро выступили против, воздержавшихся не было.

    Армения уголовная ответственность уклонисты от армии
    Ermənistanda hərbi xidmətdən yayınanlara cinayət məsuliyyətindən qaçmaq üçün 5 variant təklif olunur
    Ты - Король

    Последние новости

    12:10

    Салар Имамалиев: Новый центр акселерации усилит инновационную экосистему

    ИКТ
    12:05

    Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

    В регионе
    12:03

    Азербайджан ведет переговоры с 18 странами о внедрении цифровых госрешений

    ИКТ
    11:58

    Турция намерена расширить ИКТ-сектор через проекты с Азербайджаном

    ИКТ
    11:54

    AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологий

    ИКТ
    11:44

    У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

    В регионе
    11:41

    В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

    В регионе
    11:40

    В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

    Происшествия
    Лента новостей