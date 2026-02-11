Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    • 11 февраля, 2026
    • 11:54
    AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило победителей конкурсов на пассажирские перевозки по ряду автобусных маршрутов.

    Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, по маршруту №592 (поселок Горадиль – город Хырдалан) победителем признана компания "Ena Transport". По маршруту Баку – Сыныг Кёрпю победителем стал индивидуальный предприниматель Ханадан Мамедов, по маршруту Сумгайыт – Сыныг Кёрпю - компания "Kaspian Ekspress".

    На маршруте Гянджа – Газах победителем объявлен индивидуальный предприниматель Махир Мамедов, а на маршруте Газах – Гянджа - компания "Ağstafa Avtonəqliyyat" и индивидуальный предприниматель Айхан Ализаде.

    AYNA пассажирские перевозки автобусные маршруты
    Azərbaycanda daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib
    Ты - Король

    Последние новости

    12:10

    Салар Имамалиев: Новый центр акселерации усилит инновационную экосистему

    ИКТ
    12:05

    Зампред кабмина: Выборы президента Кыргызстана должны пройти в январе 2027 года

    В регионе
    12:03

    Азербайджан ведет переговоры с 18 странами о внедрении цифровых госрешений

    ИКТ
    11:58

    Турция намерена расширить ИКТ-сектор через проекты с Азербайджаном

    ИКТ
    11:54

    AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологий

    ИКТ
    11:44

    У побережья Хабаровского края РФ произошло землетрясение магнитудой 6

    В регионе
    11:41

    В Армении уклонистам от армии предлагается 5 вариантов избежать уголовной ответственности

    В регионе
    11:40

    В Джалилабаде ликвидирован канал поставки наркотиков в Баку

    Происшествия
    Лента новостей