AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило победителей конкурсов на пассажирские перевозки по ряду автобусных маршрутов.

Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, по маршруту №592 (поселок Горадиль – город Хырдалан) победителем признана компания "Ena Transport". По маршруту Баку – Сыныг Кёрпю победителем стал индивидуальный предприниматель Ханадан Мамедов, по маршруту Сумгайыт – Сыныг Кёрпю - компания "Kaspian Ekspress".

На маршруте Гянджа – Газах победителем объявлен индивидуальный предприниматель Махир Мамедов, а на маршруте Газах – Гянджа - компания "Ağstafa Avtonəqliyyat" и индивидуальный предприниматель Айхан Ализаде.