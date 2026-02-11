AYNA объявило победителей конкурсов по ряду автобусных маршрутов
Инфраструктура
- 11 февраля, 2026
- 11:54
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) объявило победителей конкурсов на пассажирские перевозки по ряду автобусных маршрутов.
Как сообщает Report со ссылкой на AYNA, по маршруту №592 (поселок Горадиль – город Хырдалан) победителем признана компания "Ena Transport". По маршруту Баку – Сыныг Кёрпю победителем стал индивидуальный предприниматель Ханадан Мамедов, по маршруту Сумгайыт – Сыныг Кёрпю - компания "Kaspian Ekspress".
На маршруте Гянджа – Газах победителем объявлен индивидуальный предприниматель Махир Мамедов, а на маршруте Газах – Гянджа - компания "Ağstafa Avtonəqliyyat" и индивидуальный предприниматель Айхан Ализаде.
