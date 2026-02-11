İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanda daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    • 11 fevral, 2026
    • 11:00
    Azərbaycanda daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib

    Azərbaycanda daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, 592 nömrəli şəhərətrafı, Bakı–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi), Sumqayıt–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi), Gəncə–Qazax və Qazax–Gəncə şəhərlərarası avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.

    Məlumata görə, 592 nömrəli şəhərətrafı (Gorədil qəsəbəsi – Xırdalan şəhəri) marşrut üzrə hüquqi şəxs "Ena Transport" MMC, Bakı–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi) marşrutu üzrə fiziki şəxs Məmmədov Xanadan Məhərrəm oğlu, Sumqayıt–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi) marşrutu üzrə hüquqi şəxs "Kaspian Ekspress" MMC, Gəncə–Qazax marşrutları üzrə fiziki şəxs Məmmədov Mahir Xaliq oğlu və Qazax–Gəncə marşrutları üzrə hüquqi şəxs "Ağstafa Avtonəqliyyat" ASC və fiziki şəxs Alızadə Ayxan Maarif oğlu qalib elan olunublar.

    Müsabiqə "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən "Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası"na uyğun təşkil olunur.

    Marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq AYNA tərəfindən mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin olunmasıdır.

    Avtobus marşrut istiqamət AYNA

    Son xəbərlər

    11:21

    Naxçıvanda fevral ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    11:20

    TÜBİSAD rəsmisi: "Rəqəmsal texnologiyaların dəyər yaratmadığı sahə yoxdur"

    İKT
    11:20

    Salar İmaməliyev: "Regional Akselerasiya Mərkəzi innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsinə xidmət edir"

    İKT
    11:20

    Afrikanın 20-yə yaxın ölkəsi Azərbaycanın rəqəmsal məhsullarına maraq göstərir

    İKT
    11:14

    "Turan Tovuz" ölkə çempionatlarında ən azı 25 ev qələbəsi əldə edən 30-cu komanda olub

    Futbol
    11:12

    İmişlidə 15 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:11
    Foto

    Meksika Deputatlar Palatasında Azərbaycanla dostluq qrupu yaradılıb

    Xarici siyasət
    11:10

    ABŞ klubu "Atletiko"nun uruqvaylı yetirməsini transfer edib

    Futbol
    11:10

    İRİA: Azərbaycanda beynəlxalq texnoloji şirkətlərin fəaliyyəti genişlənir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti