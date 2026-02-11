Azərbaycanda daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşib
- 11 fevral, 2026
- 11:00
Azərbaycanda daha bir neçə istiqamət üzrə keçirilən avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.
"Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, 592 nömrəli şəhərətrafı, Bakı–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi), Sumqayıt–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi), Gəncə–Qazax və Qazax–Gəncə şəhərlərarası avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib.
Məlumata görə, 592 nömrəli şəhərətrafı (Gorədil qəsəbəsi – Xırdalan şəhəri) marşrut üzrə hüquqi şəxs "Ena Transport" MMC, Bakı–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi) marşrutu üzrə fiziki şəxs Məmmədov Xanadan Məhərrəm oğlu, Sumqayıt–Sınıq Körpü (Qazax sərhəd-keçid məntəqəsi) marşrutu üzrə hüquqi şəxs "Kaspian Ekspress" MMC, Gəncə–Qazax marşrutları üzrə fiziki şəxs Məmmədov Mahir Xaliq oğlu və Qazax–Gəncə marşrutları üzrə hüquqi şəxs "Ağstafa Avtonəqliyyat" ASC və fiziki şəxs Alızadə Ayxan Maarif oğlu qalib elan olunublar.
Müsabiqə "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Qanuna, Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 3 aprel tarixli 52 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən "Avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayondaxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və beynəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin keçirilməsi Qaydası"na uyğun təşkil olunur.
Marşrut xətləri müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq AYNA tərəfindən mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim edilir. Məqsəd sərnişindaşıma sahəsində göstərilən xidmətin keyfiyyəti, təhlükəsizliyi və rahatlığının artırılması, həmçinin marşrutların təhkim edilməsində şəffaflığın təmin olunmasıdır.