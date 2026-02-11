Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Посольство США: Посещение Вэнсом Аллеи шехидов - дань уважения Азербайджану

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 11:30
    Посольство США: Посещение Вэнсом Аллеи шехидов - дань уважения Азербайджану

    Посещение вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и его супругой Аллеи шехидов является данью уважения азербайджанскому народу.

    Как сообщает Report, об этом посольство США в Баку написало на своих страницах в соцсетях.

    В посте дипмиссии отмечается, что 11 февраля вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс и его супруга Уша Вэнс посетили Аллею шехидов и с глубоким уважением почтили память героев, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана.

    "Этот шаг четы Вэнсов символизирует уважение к самоотверженности азербайджанского народа, а также вновь подчеркивает важность культуры памяти, человеческого достоинства и мира", - добавили в посольстве.

    Səfirlik: Vens ailəsinin Şəhidlər xiyabanını ziyarəti Azərbaycan xalqının göstərdiyi fədakarlıqlara hörmətin ifadəsidir
    US Embassy: Vances' visit to Martyrs' Alley 'opportunity to recognize sacrifices made by Azerbaijani people'
