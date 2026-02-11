Посольство США: Посещение Вэнсом Аллеи шехидов - дань уважения Азербайджану
- 11 февраля, 2026
- 11:30
Посещение вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и его супругой Аллеи шехидов является данью уважения азербайджанскому народу.
Как сообщает Report, об этом посольство США в Баку написало на своих страницах в соцсетях.
В посте дипмиссии отмечается, что 11 февраля вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс и его супруга Уша Вэнс посетили Аллею шехидов и с глубоким уважением почтили память героев, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана.
"Этот шаг четы Вэнсов символизирует уважение к самоотверженности азербайджанского народа, а также вновь подчеркивает важность культуры памяти, человеческого достоинства и мира", - добавили в посольстве.
Bu gün ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens və İkinci xanım Uşa Vens Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad etdilər. Vens ailəsinin bu ziyarəti Azərbaycan xalqının göstərdiyi… pic.twitter.com/N2PZIrYnMW— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) February 11, 2026