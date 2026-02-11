İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Səfirlik: Vens ailəsinin Şəhidlər xiyabanını ziyarəti Azərbaycan xalqının göstərdiyi fədakarlıqlara hörmətin ifadəsidir

    Xarici siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 11:09
    Səfirlik: Vens ailəsinin Şəhidlər xiyabanını ziyarəti Azərbaycan xalqının göstərdiyi fədakarlıqlara hörmətin ifadəsidir

    Vens ailəsinin Şəhidlər xiyabanını ziyarət etməsi Azərbaycan xalqının göstərdiyi fədakarlıqlara hörmətin ifadəsidir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin sosial şəbəkədə paylaşımında deyilir.

    Qeyd olunub ki, fevralın 11-də ABŞ-nin Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens və İkinci xanım Uşa Vens Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad etdilər.

    "Vens ailəsinin bu ziyarəti Azərbaycan xalqının göstərdiyi fədakarlıqlara hörmətin ifadəsi olmaqla yanaşı, anım mədəniyyətinin, insan ləyaqətinin və sülhün vacibliyini bir daha vurğuladı", - paylaşımda deyilir.

    Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri Şəhidlər xiyabanı

    Son xəbərlər

    11:21

    Naxçıvanda fevral ayının pensiya ödənişləri yekunlaşıb

    Sosial müdafiə
    11:20

    TÜBİSAD rəsmisi: "Rəqəmsal texnologiyaların dəyər yaratmadığı sahə yoxdur"

    İKT
    11:20

    Salar İmaməliyev: "Regional Akselerasiya Mərkəzi innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsinə xidmət edir"

    İKT
    11:20

    Afrikanın 20-yə yaxın ölkəsi Azərbaycanın rəqəmsal məhsullarına maraq göstərir

    İKT
    11:14

    "Turan Tovuz" ölkə çempionatlarında ən azı 25 ev qələbəsi əldə edən 30-cu komanda olub

    Futbol
    11:12

    İmişlidə 15 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:11
    Foto

    Meksika Deputatlar Palatasında Azərbaycanla dostluq qrupu yaradılıb

    Xarici siyasət
    11:10

    ABŞ klubu "Atletiko"nun uruqvaylı yetirməsini transfer edib

    Futbol
    11:10

    İRİA: Azərbaycanda beynəlxalq texnoloji şirkətlərin fəaliyyəti genişlənir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti