Турция намерена расширить ИКТ-сектор через проекты с Азербайджаном

Турция намерена увеличить объем сектора информационных технологий за счет совместных проектов с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Турецкой ассоциации информационных технологий (TÜBİSAD) Мехмет Али Тонбалак на азербайджано-турецком бизнес-форуме "Цифровая трансформация и технологический мост" в Баку.

"В настоящее время сектор информационных технологий в Турции в целом представляет объем в $33 млрд и охватывает 95% рынка. В предстоящий период мы изучим пути того, как сможем удвоить этот показатель в рамках сотрудничества с Азербайджаном", - сказал он.

Тонбалак также отметил, что ключевой целью является построение цифрового моста между двумя странами и создание единой экосистемы.