Правительство Швейцарии одобрило энергетическую помощь Украине на 35 млн евро

Правительство Швейцарии одобрило пакет энергетической помощи Украине на сумму 32 млн франков (35 млн евро).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства страны.

Согласно сообщению, Федеральный совет Швейцарии по запросу правительства Украины передаст 80 генераторов различной мощности и 18 электромодулей, работающих на природном газе. Пакет также предусматривает дополнительное оборудование и расходы на транспортировку материалов. Электромодули будут подключены к предприятиям централизованного теплоснабжения в четырех крупных городах, которые особенно пострадали от энергетического кризиса.

Первая партия энергетической помощи находится в стадии подготовки и должна быть поставлена как можно скорее, говорится в сообщении.