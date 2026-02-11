Правительство Швейцарии одобрило энергетическую помощь Украине на 35 млн евро
Другие страны
- 11 февраля, 2026
- 17:08
Правительство Швейцарии одобрило пакет энергетической помощи Украине на сумму 32 млн франков (35 млн евро).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства страны.
Согласно сообщению, Федеральный совет Швейцарии по запросу правительства Украины передаст 80 генераторов различной мощности и 18 электромодулей, работающих на природном газе. Пакет также предусматривает дополнительное оборудование и расходы на транспортировку материалов. Электромодули будут подключены к предприятиям централизованного теплоснабжения в четырех крупных городах, которые особенно пострадали от энергетического кризиса.
Первая партия энергетической помощи находится в стадии подготовки и должна быть поставлена как можно скорее, говорится в сообщении.
