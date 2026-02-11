Правительство Швейцарии одобрило энергетическую помощь Украине на 35 млн евро

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 17:08
    Правительство Швейцарии одобрило пакет энергетической помощи Украине на сумму 32 млн франков (35 млн евро).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительства страны.

    Согласно сообщению, Федеральный совет Швейцарии по запросу правительства Украины передаст 80 генераторов различной мощности и 18 электромодулей, работающих на природном газе. Пакет также предусматривает дополнительное оборудование и расходы на транспортировку материалов. Электромодули будут подключены к предприятиям централизованного теплоснабжения в четырех крупных городах, которые особенно пострадали от энергетического кризиса.

    Первая партия энергетической помощи находится в стадии подготовки и должна быть поставлена как можно скорее, говорится в сообщении.

