Новоназначенный председатель Госкомстата представлен коллективу

Новоназначенный председатель Государственного комитета статистики Азер Мурсагулов представлен коллективу.

Как сообщает Report, нового руководителя сотрудникам ведомства представил помощник президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов.

Он подчеркнул значимость сферы статистики в условиях реализуемых в стране реформ, а также обозначил задачи, стоящие перед комитетом с учетом глобальных процессов и цифровой трансформации.

Азер Мурсагулов выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное высокое доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для эффективной реализации поставленных задач, внедрения инновационных подходов и дальнейшего развитие сферы статистики.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2026 года Азер Исмаил оглу Мурсагулов назначен председателем Государственного комитета статистики.