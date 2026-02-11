Новоназначенный председатель Госкомстата представлен коллективу
- 11 февраля, 2026
- 16:56
Новоназначенный председатель Государственного комитета статистики Азер Мурсагулов представлен коллективу.
Как сообщает Report, нового руководителя сотрудникам ведомства представил помощник президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов.
Он подчеркнул значимость сферы статистики в условиях реализуемых в стране реформ, а также обозначил задачи, стоящие перед комитетом с учетом глобальных процессов и цифровой трансформации.
Азер Мурсагулов выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное высокое доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для эффективной реализации поставленных задач, внедрения инновационных подходов и дальнейшего развитие сферы статистики.
Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2026 года Азер Исмаил оглу Мурсагулов назначен председателем Государственного комитета статистики.