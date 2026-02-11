Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Новоназначенный председатель Госкомстата представлен коллективу

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 16:56
    Новоназначенный председатель Госкомстата представлен коллективу

    Новоназначенный председатель Государственного комитета статистики Азер Мурсагулов представлен коллективу.

    Как сообщает Report, нового руководителя сотрудникам ведомства представил помощник президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов.

    Он подчеркнул значимость сферы статистики в условиях реализуемых в стране реформ, а также обозначил задачи, стоящие перед комитетом с учетом глобальных процессов и цифровой трансформации.

    Азер Мурсагулов выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное высокое доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для эффективной реализации поставленных задач, внедрения инновационных подходов и дальнейшего развитие сферы статистики.

    Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2026 года Азер Исмаил оглу Мурсагулов назначен председателем Государственного комитета статистики.

