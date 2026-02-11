"Ньюкасл" выпустил рекомендации для болельщиков в преддверии игры в Азербайджане

Английский клуб "Ньюкасл" выпустил рекомендации для болельщиков перед матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха" в Баку.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на сайте клуба.

В публикации приведены важные сведения для фанатов о поездке, мерах безопасности и правилах поведения.

Отмечается, что для въезда в Азербайджан необходим действующий загранпаспорт и заранее оформленная виза, также советуется оформить туристическую страховку.

"В Баку болельщики могут воспользоваться метро, чтобы добраться до станции "Гянджлик" и оттуда проследовать к входу B (Gate B) стадиона. При входе будут проводиться проверки стюардами и сотрудниками полиции, на территории стадиона будут находиться военнослужащие. Запрещается проносить сумки больше формата A4, зонты, пиротехнику и вувузелы. Флаги не должны превышать размеры 1,5 х 2 метра и содержать политические лозунги. На стадионе будут продаваться напитки и закуски, включая пиво, однако пронос алкоголя извне запрещен", - говорится в тексте.

В сообщении также обращается внимание на начало священного для мусульман месяца Рамазан 18 февраля. Болельщиков призвали с уважением относиться к местным традициям. Особо подчеркнута необходимость корректного поведения в исторически значимых местах, в том числе на Аллее шехидов.

После окончания матча болельщики "Ньюкасла" будут находиться на трибунах еще около 30 минут из соображений безопасности.

Матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.