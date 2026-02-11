Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    "Ньюкасл" выпустил рекомендации для болельщиков в преддверии игры в Азербайджане

    Футбол
    • 11 февраля, 2026
    • 16:27
    Ньюкасл выпустил рекомендации для болельщиков в преддверии игры в Азербайджане

    Английский клуб "Ньюкасл" выпустил рекомендации для болельщиков перед матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха" в Баку.

    Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на сайте клуба.

    В публикации приведены важные сведения для фанатов о поездке, мерах безопасности и правилах поведения.

    Отмечается, что для въезда в Азербайджан необходим действующий загранпаспорт и заранее оформленная виза, также советуется оформить туристическую страховку.

    "В Баку болельщики могут воспользоваться метро, чтобы добраться до станции "Гянджлик" и оттуда проследовать к входу B (Gate B) стадиона. При входе будут проводиться проверки стюардами и сотрудниками полиции, на территории стадиона будут находиться военнослужащие. Запрещается проносить сумки больше формата A4, зонты, пиротехнику и вувузелы. Флаги не должны превышать размеры 1,5 х 2 метра и содержать политические лозунги. На стадионе будут продаваться напитки и закуски, включая пиво, однако пронос алкоголя извне запрещен", - говорится в тексте.

    В сообщении также обращается внимание на начало священного для мусульман месяца Рамазан 18 февраля. Болельщиков призвали с уважением относиться к местным традициям. Особо подчеркнута необходимость корректного поведения в исторически значимых местах, в том числе на Аллее шехидов.

    После окончания матча болельщики "Ньюкасла" будут находиться на трибунах еще около 30 минут из соображений безопасности.

    Матч "Карабах" - "Ньюкасл" состоится 18 февраля в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

    ФК "Ньюкасл" рекомендации для болельщиков Лига чемпионов УЕФА ФК "Карабах"
    "Nyukasl" ingiltərəli azarkeşlərə Azərbaycan mədəniyyətinə diqqətli yanaşmağı tövsiyə edib
    Newcastle United Football Club issues advice to fans ahead of their game in Azerbaijan
