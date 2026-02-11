Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Вице-президент НОК: Организация Олимпиады в Италии уступает предыдущим Играм

    Индивидуальные
    • 11 февраля, 2026
    • 17:10
    Вице-президент НОК: Организация Олимпиады в Италии уступает предыдущим Играм

    Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде раскритиковал организацию XXV Зимних Олимпийских игр в Италии.

    Гусейнзаде в беседе с Report указал на ряд проблем в работе устроителей соревнований:

    "Олимпиада проходит в штатном режиме, мы регулярно встречаемся с коллегами из различных стран и членами Международного олимпийского комитета. Однако уровень организации уступает предыдущим Играм. Причина в том, что применяется относительно новая система. Сейчас все основано на современных технологиях - регистрация, заказы и другие процедуры осуществляются исключительно через смартфоны и интернет. Впрочем, серьезных поводов для беспокойства нет".

    Напомним, что XXV Зимние Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

    XXV Зимние Олимпийские игры Италия Чингиз Гусейнзаде национальный олимпийский комитет
    MOK-un vitse-prezidenti: "XXV Qış Olimpiya Oyunlarının təşkilatçılığı bir o qədər də yaxşı deyil"
