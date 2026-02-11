İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    MOK-un vitse-prezidenti: "XXV Qış Olimpiya Oyunlarının təşkilatçılığı bir o qədər də yaxşı deyil"

    Fərdi
    • 11 fevral, 2026
    • 16:47
    MOK-un vitse-prezidenti: XXV Qış Olimpiya Oyunlarının təşkilatçılığı bir o qədər də yaxşı deyil

    İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarının təşkilatçılığı bir o qədər də yaxşı deyil.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib.

    Qurum rəsmisi təşkilatçılıqda bəzi problemlər olduğunu vurğulayıb:

    "Olimpiada normal keçir, müxtəlif ölkələrdən olan həmkarlarımız və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvləri ilə mütəmadi görüşlərimiz olur. Lakin təşkilatçılıq əvvəlki illərə nisbətən bir o qədər də yaxşı deyil. Çünki sistem bir qədər yenidir. İndi hər şey yeni texnologiyalar üzərində qurulub, qeydiyyatlar, sifarişlər, həmçinin digər prosedurlar yalnız telefon və internet vasitəsilə həyata keçirilir. Ümumilikdə ciddi narahatlıqlar yoxdur".

    Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

    Çingiz Hüseynzadə Milli Olimpiya Komitəsi XXV Qış Olimpiya Oyunları Anastasiya Papatoma Vladimir Litvintsev təşkilatçılıq

    Son xəbərlər

    17:06

    "Brent" neftinin qiyməti 70 dolları ötüb

    Energetika
    17:04

    Çingiz Hüseynzadə: "Vladimir Litvintsev olimpiadada çox zəif çıxış etdi"

    Fərdi
    16:59

    Qərbi Azərbaycan İcması Avropa Parlamentinin bəyanatını pisləyib

    Xarici siyasət
    16:56
    Foto

    Naxçıvanda mebel sexi yanıb

    Hadisə
    16:52

    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyi qeyd ediləcək

    Fərdi
    16:47

    MOK-un vitse-prezidenti: "XXV Qış Olimpiya Oyunlarının təşkilatçılığı bir o qədər də yaxşı deyil"

    Fərdi
    16:46

    Xalq artisti: "Tağıyev" filmində məqsəd onun əməllərini göstərməkdir, şəxsi həyatına nə ehtiyac var?

    İncəsənət
    16:44
    Foto

    "PAŞA Real Estate" qlobal aktivlərini "One&Only" Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir

    Biznes
    16:41

    Serbiya Prezidentinə təqdim olunan inkişaf planlarının süni intellekt tərəfindən hazırlandığı məlum olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti