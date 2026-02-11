Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Токаев в ближайшее время подпишет указ о проведении референдума по Конституции

    В регионе
    • 11 февраля, 2026
    • 16:33
    Токаев в ближайшее время подпишет указ о проведении референдума по Конституции

    Указ о проведении референдума по новой Конституции Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев планирует подписать в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом Токаев заявил по итогам встречи с представителями конституционной комиссии, которые представили главе государства итоговый проект новой Конституции.

    Во встрече с президентом участвовали председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, госсоветник Ерлан Карин и помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.

    "Эльвира Азимова доложила, что по результатам 12-ти заседаний комиссией был разработан итоговый проект нового основного закона. Текст новой Конституции был подготовлен на основе инициативных предложений граждан и экспертного сообщества, направляемых ими через порталы eGov и e-Otinish с октября прошлого года", - указывается в сообщении КС.

    Отмечается, что Токаев назвал работу комиссии масштабной и важной работа. Он сказал, что проект нового основного закона не только отражает актуальные общественные ценности и принципы государственной политики, но и закладывает долгосрочные основы дальнейшего прогрессивного развития Казахстана.

    "Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время подпишет указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции", - отмечается в сообщении.

