Qazaxıstanın yeni Konstitusiyası üzrə referendum martın 15-nə təyin edilib
Region
- 11 fevral, 2026
- 17:14
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ölkənin yeni Konstitusiyası üzrə referendumun 2026-cı il martın 15-də keçirilməsi barədə fərman imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.
Konstitusiya layihəsinin mətninin rəsmi şəkildə dərc olunması 2026-cı il fevralın 12-nə planlaşdırılıb.
Referendumun hazırlanması və təşkili Mərkəzi Seçki Komissiyasına və ərazi komissiyalarına həvalə edilib, Qazaxıstan hökuməti isə digər orqanlarla birlikdə səsvermənin keçirilməsini təmin edəcək.
