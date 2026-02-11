İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qazaxıstanın yeni Konstitusiyası üzrə referendum martın 15-nə təyin edilib

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 17:14
    Qazaxıstanın yeni Konstitusiyası üzrə referendum martın 15-nə təyin edilib
    Kasım-Jomart Tokayev

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ölkənin yeni Konstitusiyası üzrə referendumun 2026-cı il martın 15-də keçirilməsi barədə fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Akorda məlumat yayıb.

    Konstitusiya layihəsinin mətninin rəsmi şəkildə dərc olunması 2026-cı il fevralın 12-nə planlaşdırılıb.

    Referendumun hazırlanması və təşkili Mərkəzi Seçki Komissiyasına və ərazi komissiyalarına həvalə edilib, Qazaxıstan hökuməti isə digər orqanlarla birlikdə səsvermənin keçirilməsini təmin edəcək.

    Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev konstitusiya
    Токаев назначил на середину марта референдум по новой Конституции Казахстана - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    17:28

    Azərbaycanda texnoparkların rezidentlərinin illik gəliri açıqlanıb

    İKT
    17:28

    İlham Əliyev: Hər bir dövlət qurumunda rəqəmsallaşma, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik üzrə müavin ayrılmalıdır

    Daxili siyasət
    17:28

    Azərbaycan və Macarıstan arasında ikinci konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    İlham Əliyev: Vətəndaşa lazım olan bütün xidmətlər bir ünvandan göstərilməlidir

    Daxili siyasət
    17:25

    Prezident: Süni intellektin tətbiqi dövlət qurumlarında geniş vüsət almalıdır

    Daxili siyasət
    17:25
    Foto

    AFFA tərəfindən klublar üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya təşkil olunub

    Futbol
    17:24

    Rəşad Nəbiyev: "2030-cu ilə qədər süni intellekt 16 trilyon dollarlıq əlavə dəyər yaradacaq"

    İKT
    17:23

    İlham Əliyev: Azərbaycanın ABŞ ilə imzaladığı Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası tarixi bir sənəddir

    Daxili siyasət
    17:22

    Prezident: Son 20 ildə Azərbaycanın generasiya gücü iki dəfəyə yaxın artıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti