    Азербайджан и Туркменистан обсудили синхронизацию развития портов

    Инфраструктура
    • 11 февраля, 2026
    • 16:51
    Азербайджан и Туркменистан обсудили синхронизацию развития портов

    Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов в рамках визита в Туркменистан посетил международный морской порт Туркменбаши.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

    Согласно информации, директор порта Парахат Джумаев детально проинформировал делегацию АЖД о существующей инфраструктуре, технических возможностях и транзитном потенциале порта.

    Также обсуждались роль международного морского порта Туркменбаши в развитии региональных грузоперевозок, синхронизация развития портов Баку и Туркменбаши, а также проведение дноуглубительных работ в море. Было подчеркнуто, что расширение сообщения Каспийское море – Черное море внесет вклад в увеличение объема перевозок и повышение эффективности операций по Среднему коридору.

    Была отмечена важность координированной деятельности портов на Евразийском транспортном маршруте с точки зрения обеспечения эффективных, быстрых и безопасных грузоперевозок по Среднему коридору.

    Bakı və Türkmənbaşı limanlarının inkişafının sinxronlaşdırılması müzakirə edilib
    ADY: Azerbaijan, Turkmenistan discuss synchronization of sea ports
    Лента новостей