Азербайджан и Туркменистан обсудили синхронизацию развития портов

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов в рамках визита в Туркменистан посетил международный морской порт Туркменбаши.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, директор порта Парахат Джумаев детально проинформировал делегацию АЖД о существующей инфраструктуре, технических возможностях и транзитном потенциале порта.

Также обсуждались роль международного морского порта Туркменбаши в развитии региональных грузоперевозок, синхронизация развития портов Баку и Туркменбаши, а также проведение дноуглубительных работ в море. Было подчеркнуто, что расширение сообщения Каспийское море – Черное море внесет вклад в увеличение объема перевозок и повышение эффективности операций по Среднему коридору.

Была отмечена важность координированной деятельности портов на Евразийском транспортном маршруте с точки зрения обеспечения эффективных, быстрых и безопасных грузоперевозок по Среднему коридору.