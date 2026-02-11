Аль-Ямахи: Арабский мир заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Арабский мир придает большое значение отношениям с Азербайджаном и заинтересован в углублении партнерства в стратегических сферах, включая торговлю, энергетику и логистику.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Арабского парламента (законодательного органа Лиги арабских государств) Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи на встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он выразил благодарность Азербайджану за поддержку вопросов, стоящих на повестке арабского мира, особенно палестинской проблемы.

Аль-Ямахи отметил, что сотрудничество и диалог между возглавляемой им организацией, Милли Меджлисом и Парламентской сетью Движения неприсоединения создают прочную основу для расширения межпарламентских связей.

Гость также высоко оценил роль спикера Милли Меджлиса в организации работы Парламентской сети и подчеркнул значимость этой платформы для обсуждения глобальных вопросов.

Он также пригласил Сахибу Гафарову выступить на пленарном заседании Арабского парламента.