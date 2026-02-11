Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Аль-Ямахи: Арабский мир заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном

    Милли Меджлис
    • 11 февраля, 2026
    • 16:24
    Аль-Ямахи: Арабский мир заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном

    Арабский мир придает большое значение отношениям с Азербайджаном и заинтересован в углублении партнерства в стратегических сферах, включая торговлю, энергетику и логистику.

    Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Арабского парламента (законодательного органа Лиги арабских государств) Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи на встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

    Он выразил благодарность Азербайджану за поддержку вопросов, стоящих на повестке арабского мира, особенно палестинской проблемы.

    Аль-Ямахи отметил, что сотрудничество и диалог между возглавляемой им организацией, Милли Меджлисом и Парламентской сетью Движения неприсоединения создают прочную основу для расширения межпарламентских связей.

    Гость также высоко оценил роль спикера Милли Меджлиса в организации работы Парламентской сети и подчеркнул значимость этой платформы для обсуждения глобальных вопросов.

    Он также пригласил Сахибу Гафарову выступить на пленарном заседании Арабского парламента.

    Арабский парламент Лига арабских государств Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи Милли Меджлис Сахиба Гафарова Движение Неприсоединения
    Фото
    Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahi: Ərəb dünyası Azərbaycanla münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir
    Ты - Король

    Последние новости

    16:51
    Фото

    Азербайджан и Туркменистан обсудили синхронизацию развития портов

    Инфраструктура
    16:46

    Цены на нефть марки Brent превысили $70 - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:33

    Токаев в ближайшее время подпишет указ о проведении референдума по Конституции

    В регионе
    16:27

    "Ньюкасл" выпустил рекомендации для болельщиков в преддверии игры в Азербайджане

    Футбол
    16:24

    Аль-Ямахи: Арабский мир заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном

    Милли Меджлис
    16:17

    Посольство: Проекция флага США на Центре Гейдара Алиева - символ партнерства

    Внешняя политика
    16:12
    Фото

    В Минкультуры обсудили реализацию Концепции до 2040 года

    Kультурная политика
    16:09

    ОЗА призвала комиссара СЕ поддержать право азербайджанцев на возвращение в Армению

    Внутренняя политика
    16:06

    В РФ из-за стрельбы в техникуме один человек погиб, трое ранены - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей