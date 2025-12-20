Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    • 20 декабря, 2025
    • 15:44
    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Завтра на ряде автомагистралей Азербайджана из-за погодных условий снизится дальность видимости.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, ночью и утром 21 декабря в некоторых горных и предгорных районах из-за тумана видимость на магистральных автомобильных дорогах будет ограничена до 500-1000 м.

    Magistral yollarda görmə min metrədək məhdudlaşacaq

    Последние новости

    16:47

    В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие

    Происшествия
    16:46

    Эрдоган: Экспорт оборонпрома Турции вырос на 30%

    Другие страны
    16:38

    Рассекречены правила рождественского ужина в Белом доме

    Это интересно
    16:35

    Турция передала Пакистану второй из четырех обещанных корветов MILGEM

    Другие страны
    16:31

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%

    Финансы
    16:22

    ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии

    Другие страны
    16:01

    Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%

    Финансы
    15:44

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    Лента новостей