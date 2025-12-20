İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Magistral yollarda görmə min metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 20 dekabr, 2025
    • 15:38
    Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Belə ki, dekabrın 21-də gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 500-1000 m-dək məhdudlaşacağı ehtimalı var.

    Avtomobil yolları Milli Hidrometeorologiya Xidməti görünüş məsafəsi
    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

