Magistral yollarda görmə min metrədək məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 20 dekabr, 2025
- 15:38
Azərbaycanın avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Belə ki, dekabrın 21-də gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının görünüş məsafəsinin 500-1000 m-dək məhdudlaşacağı ehtimalı var.
Son xəbərlər
15:46
Rusiyada Mərkəzi Asiyadan qazın nəql olunduğu magistral qaz kəməri yenidən sıradan çıxıbDigər ölkələr
15:38
Magistral yollarda görmə min metrədək məhdudlaşacaqEkologiya
15:38
Foto
İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edibEnergetika
15:35
FIFA Ronaldunun komandasına yeni oyunçuların qeydiyyatı ilə bağlı qadağa qoyubFutbol
15:33
Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 42 %-dən çox artırıbMaliyyə
15:23
Foto
Məhkəmə-Hüquq Şurasının nümayəndə heyəti Albaniyada təcrübə səfərində olubXarici siyasət
15:23
Tailand HHQ Kamboca ərazisində kazinoya hücum edibDigər ölkələr
15:05
Rusiya Odessada "Yujnı" limanına zərbə endiribDigər ölkələr
15:03