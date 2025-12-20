Иран намерен создать единую систему управления транспортом
В регионе
- 20 декабря, 2025
- 21:27
Иранские официальные лица призвали к координации усилий для укрепления транспортной инфраструктуры в стране.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
На "Неделе транспорта" в Тегеране 20 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан изложил свой подход к развитию национальной транспортной инфраструктуры.
"Необходим научный, комплексный, ориентированный на будущее подход в автомобильных, железнодорожных, городских, воздушных и морских коммуникациях. Транспортную сеть без единой структуры управления сложно координировать", - заявил он.
По словам Пезешкиана, необходимо разработать единую модель управления на основе международного опыта.
