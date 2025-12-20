Иран намерен создать единую систему управления транспортом

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иранские официальные лица призвали к координации усилий для укрепления транспортной инфраструктуры в стране.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    На "Неделе транспорта" в Тегеране 20 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан изложил свой подход к развитию национальной транспортной инфраструктуры.

    "Необходим научный, комплексный, ориентированный на будущее подход в автомобильных, железнодорожных, городских, воздушных и морских коммуникациях. Транспортную сеть без единой структуры управления сложно координировать", - заявил он.

    По словам Пезешкиана, необходимо разработать единую модель управления на основе международного опыта.

