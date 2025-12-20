İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyir
Region
- 20 dekabr, 2025
- 20:23
İran rəsmiləri ölkənin nəqliyyat və infrastruktur şəbəkəsinin gücləndirilməsi üçün əlaqələndirilmiş, perspektivli səylər göstərməyə çağırıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.
Dekabrın 20-də Tehranda "Nəqliyyat Həftəsi"nə həsr olunan tədbirdə çıxış edən İran Prezidenti Məsud Pezeşkian milli nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına yanaşmasını açıqlayıb: "Avtomobil, dəmiryol, şəhər, hava və dəniz şəbəkələrində elmi, kompleks, gələcəyə yönələn yanaşma zəruridir. Vahid idarəetmə strukturu olmayan şəbəkə əlaqələndirmə çatışmazlığından əziyyət çəkəcək", - İran Prezidenti bildirib.
O, bu istiqamətdə dünya təcrübəsindən yararlanmağı tövsiyə edib. Pezeşkianın sözlərinə görə, vahid idarəetmə modeli hazırlanmalıdır.
