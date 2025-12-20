İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyir

    Region
    • 20 dekabr, 2025
    • 20:23
    İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyir

    İran rəsmiləri ölkənin nəqliyyat və infrastruktur şəbəkəsinin gücləndirilməsi üçün əlaqələndirilmiş, perspektivli səylər göstərməyə çağırıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran mediası məlumat yayıb.

    Dekabrın 20-də Tehranda "Nəqliyyat Həftəsi"nə həsr olunan tədbirdə çıxış edən İran Prezidenti Məsud Pezeşkian milli nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına yanaşmasını açıqlayıb: "Avtomobil, dəmiryol, şəhər, hava və dəniz şəbəkələrində elmi, kompleks, gələcəyə yönələn yanaşma zəruridir. Vahid idarəetmə strukturu olmayan şəbəkə əlaqələndirmə çatışmazlığından əziyyət çəkəcək", - İran Prezidenti bildirib.

    O, bu istiqamətdə dünya təcrübəsindən yararlanmağı tövsiyə edib. Pezeşkianın sözlərinə görə, vahid idarəetmə modeli hazırlanmalıdır.

    İran nəqliyyat Məsud Pezeşkian

    Son xəbərlər

    20:35

    "Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilib

    Digər
    20:23

    İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyir

    Region
    20:13

    İbrahim Kalın HƏMAS-ın nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Region
    20:06

    Orban: Aİ sülhməramlılarının Ukraynaya göndərilməsi Rusiya ilə müharibəyə gətirib çıxaracaq

    Digər ölkələr
    19:55
    Foto

    Naxçıvanda "Suverenlik kuboku" uğrunda voleybol birinciliyi başa çatıb

    Komanda
    19:41
    Foto

    Monteneqro şirkətləri sənaye zonalarında investisiya imkanlarından yararlanmağa dəvət olunub

    Maliyyə
    19:33

    "Fənərbağça"nın prezidenti sərbəst buraxılıb

    Futbol
    19:26

    Çin raket vasitəsilə orbitə eksperimental rabitə peyki çıxarıb

    Digər ölkələr
    19:11

    İran 12 günlük müharibədən sonra ordudakı boşluqları doldurur

    Region
    Bütün Xəbər Lenti