    Экс-премьер Пакистана Имран Хан и его жена приговорены к 17 годам

    • 20 декабря, 2025
    • 11:03
    Экс-премьер Пакистана Имран Хан и его жена приговорены к 17 годам

    Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 17 годам тюремного заключения по второму делу о коррупции в Тошахане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Geo News.

    Согласно информации, речь идет о предполагаемом мошенничестве с государственными подарками, которые бывшая первая чета получила от правительства Саудовской Аравии в 2021 году.

    Суд приговорил Хана и Бушру Биби к 10 годам заключения по статье "преступное злоупотребление доверием", и к 7 годам по различным статьям о нарушении закона о предотвращении коррупции. Кроме того, каждому из осужденных был назначен штраф в размере 16,4 млн пакистанских рупий (около 60 тыс. долларов США).

    Дело было возбуждено в июле 2024 года. Следствие утверждает, что бывшие супруги продали ценные государственные подарки, включая дорогие часы, а также ювелирные изделия с бриллиантами и золотом, не передав их в Тошахану - официальное государственное хранилище подарков.

    Отметим, что в июле текущего года суд в Пакистане приговорил Имран Хана к 14 годам тюремного заключения по тому же обвинению в коррупции. Супругу Хана, Бушру Биби, приговорили к 7 годам тюремного заключения. Политик с августа 2023 года находится в тюрьме по различным обвинениям, включая коррупцию и злоупотребление властью, подстрекательство к насилию против государства.

    Имран Хан Пакистан коррупция Тошахана
    İmran Xan və həyat yoldaşı 17 il azadlıqdan məhrum edilib
    Pakistan court sentences former PM Imran Khan and wife to 17 years

