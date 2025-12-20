Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турция предупредила об опасности БПЛА для гражданской авиации над Черным морем

    В регионе
    • 20 декабря, 2025
    • 12:38
    Турция предупредила об опасности БПЛА для гражданской авиации над Черным морем

    Продолжающиеся над Черным морем бои беспилотников России и Украины представляют серьезную опасность для торговых судов и пассажирских самолетов.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

    "В продолжающейся войне между Россией и Украиной обе стороны активно используют беспилотные летательные и надводные аппараты. Эта ситуация представляет серьезную угрозу как для торговых судов, так и для пассажирских самолетов в регионе", - отметил он.

    Министр напомнил, что 15 декабря истребители ВВС Турции F-16 сбили беспилотный летательный аппарат вблизи воздушного пространства республики над Черным морем. "В тот момент мы перенаправили самолеты, следовавшие по данному маршруту, в ближайшие аэропорты, обеспечив их безопасную посадку. После этого беспилотник был уничтожен, и гражданское авиасообщение продолжилось в штатном режиме", - отметил он.

    Яшар Гюлер подчеркнул, что на фоне текущей обстановки Турция принимает необходимые меры для защиты своих критически важных надводных и подводных объектов в Черном море. "Наши буровые суда имеют жизненно важное значение. У нас разработаны и применяются эффективные меры против беспилотников, отклонившихся от курса, вышедших из-под контроля или представляющих угрозу, в том числе из-под воды", - добавил министр.

    Яшар Гюлер Минобороны Черное море российско-украинская война
    Türkiyə Qara dəniz üzərində PUA-ların mülki aviasiya üçün təhlükəli olması barədə xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    13:41

    Ибрагимович: Инвестиции Азербайджана в Черногорию имеют большое значение

    Внешняя политика
    13:34

    Глава МИД: Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом ЕС

    Другие страны
    13:29

    Украинские военные уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек

    Другие страны
    13:27

    Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсов

    Внешняя политика
    13:26

    Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество с НАТО и ЕС

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан и Черногория договорились провести консульские консультации

    Внешняя политика
    13:15

    Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

    Внутренняя политика
    13:00

    В Омской области 6 человек погибли в аварии с участием автобуса

    Другие страны
    Лента новостей