Турция предупредила об опасности БПЛА для гражданской авиации над Черным морем

Продолжающиеся над Черным морем бои беспилотников России и Украины представляют серьезную опасность для торговых судов и пассажирских самолетов.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"В продолжающейся войне между Россией и Украиной обе стороны активно используют беспилотные летательные и надводные аппараты. Эта ситуация представляет серьезную угрозу как для торговых судов, так и для пассажирских самолетов в регионе", - отметил он.

Министр напомнил, что 15 декабря истребители ВВС Турции F-16 сбили беспилотный летательный аппарат вблизи воздушного пространства республики над Черным морем. "В тот момент мы перенаправили самолеты, следовавшие по данному маршруту, в ближайшие аэропорты, обеспечив их безопасную посадку. После этого беспилотник был уничтожен, и гражданское авиасообщение продолжилось в штатном режиме", - отметил он.

Яшар Гюлер подчеркнул, что на фоне текущей обстановки Турция принимает необходимые меры для защиты своих критически важных надводных и подводных объектов в Черном море. "Наши буровые суда имеют жизненно важное значение. У нас разработаны и применяются эффективные меры против беспилотников, отклонившихся от курса, вышедших из-под контроля или представляющих угрозу, в том числе из-под воды", - добавил министр.