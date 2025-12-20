Türkiyə Qara dəniz üzərində PUA-ların mülki aviasiya üçün təhlükəli olması barədə xəbərdarlıq edib
Region
- 20 dekabr, 2025
- 12:46
Rusiya və Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının Qara dəniz üzərində davam edən döyüşləri ticarət gəmiləri və sərnişin təyyarələri üçün ciddi təhlükə yaradır.
"Report" TRT-yə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güler bəyan edib.
"Rusiya və Ukrayna arasında davam edən müharibədə hər iki tərəf pilotsuz uçuş və suüstü aparatlardan fəal istifadə edir. Bu vəziyyət bölgədə həm ticarət gəmiləri, həm də sərnişin təyyarələri üçün ciddi təhlükə yaradır", - o qeyd edib.
Türkiyə Qara dəniz üzərində PUA-ların mülki aviasiya üçün təhlükəli olması barədə xəbərdarlıq edib
