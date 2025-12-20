İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    

    Türkiyə Qara dəniz üzərində PUA-ların mülki aviasiya üçün təhlükəli olması barədə xəbərdarlıq edib

    Region
    • 20 dekabr, 2025
    • 12:46
    Türkiyə Qara dəniz üzərində PUA-ların mülki aviasiya üçün təhlükəli olması barədə xəbərdarlıq edib

    Rusiya və Ukrayna pilotsuz uçuş aparatlarının Qara dəniz üzərində davam edən döyüşləri ticarət gəmiləri və sərnişin təyyarələri üçün ciddi təhlükə yaradır.

    "Report" TRT-yə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Güler bəyan edib.

    "Rusiya və Ukrayna arasında davam edən müharibədə hər iki tərəf pilotsuz uçuş və suüstü aparatlardan fəal istifadə edir. Bu vəziyyət bölgədə həm ticarət gəmiləri, həm də sərnişin təyyarələri üçün ciddi təhlükə yaradır", - o qeyd edib.

    Турция предупредила об опасности БПЛА для гражданской авиации над Черным морем

