İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Məhkəmə-Hüquq Şurasının nümayəndə heyəti Albaniyada təcrübə səfərində olub

    Xarici siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 15:23
    Məhkəmə-Hüquq Şurasının nümayəndə heyəti Albaniyada təcrübə səfərində olub

    Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Mübariz Əkbərovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Albaniyanın Tirana şəhərində təşkil olunmuş təcrübə səfərində iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, məqsəd Albaniya Ali Məhkəmə Şurasının fəaliyyət istiqamətləri, təşkili və məhkəmə idarəetməsi sahəsində tətbiq olunan praktika ilə yaxından tanış olmaq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə bilik və qabaqcıl təcrübə mübadiləsini həyata keçirmək olub.

    Səfər proqramı çərçivəsində Albaniya Ali Məhkəmə Şurasının sədri və üzvləri ilə keçirilən görüş zamanı Albaniyada məhkəmə sisteminin təşkilati quruluşu, məhkəmə idarəetməsi, habelə elektron məhkəmə sisteminin tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar və qabaqcıl təcrübələr barədə nümayəndə heyətinə ətraflı məlumat verilib, bu sahələr üzrə geniş və məhsuldar fikir mübadiləsi aparılıb.

    Nümayəndə heyəti həmçinin Korrupsiya və Mütəşəkkil Cinayətkarlıq üzrə İxtisaslaşmış birinci instansiya və apellyasiya instansiyası məhkəmələrində, Tirana İnzibati Məhkəməsində, İnzibati Apellyasiya Məhkəməsində, Tirana Ümumi Yurisdiksiya üzrə Şəhər Məhkəməsində və Tirana Ümumi Yurisdiksiya üzrə Apellyasiya Məhkəməsində olub.

    Foto
    Делегация Судебно-правового совета совершила визит в Албанию
    Foto
    Azerbaijani judicial delegation visits Albania

    Son xəbərlər

    16:01

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda "Gəncə" qələbə qazanıb

    Komanda
    15:46

    Rusiyada Mərkəzi Asiyadan qazın nəql olunduğu magistral qaz kəməri yenidən sıradan çıxıb

    Digər ölkələr
    15:38

    Magistral yollarda görmə min metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    15:38
    Foto

    İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    15:35

    FIFA Ronaldunun komandasına yeni oyunçuların qeydiyyatı ilə bağlı qadağa qoyub

    Futbol
    15:33

    Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 42 %-dən çox artırıb

    Maliyyə
    15:23
    Foto

    Məhkəmə-Hüquq Şurasının nümayəndə heyəti Albaniyada təcrübə səfərində olub

    Xarici siyasət
    15:23

    Tailand HHQ Kamboca ərazisində kazinoya hücum edib

    Digər ölkələr
    15:05

    Rusiya Odessada "Yujnı" limanına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti