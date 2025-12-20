İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edib
Energetika
- 20 dekabr, 2025
- 15:38
"Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Naftalan şəhərində Naftalan, Goranboy və Xocalı sakinlərini qəbul edib.
"Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, rayonun Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib.
Həmçinin, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun operativ şəkildə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
15:46
Rusiyada Mərkəzi Asiyadan qazın nəql olunduğu magistral qaz kəməri yenidən sıradan çıxıbDigər ölkələr
15:38
Magistral yollarda görmə min metrədək məhdudlaşacaqEkologiya
15:38
Foto
İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edibEnergetika
15:35
FIFA Ronaldunun komandasına yeni oyunçuların qeydiyyatı ilə bağlı qadağa qoyubFutbol
15:33
Azərbaycan Rusiya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 42 %-dən çox artırıbMaliyyə
15:23
Foto
Məhkəmə-Hüquq Şurasının nümayəndə heyəti Albaniyada təcrübə səfərində olubXarici siyasət
15:23
Tailand HHQ Kamboca ərazisində kazinoya hücum edibDigər ölkələr
15:05
Rusiya Odessada "Yujnı" limanına zərbə endiribDigər ölkələr
15:03