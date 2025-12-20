İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Mirzəliyev Naftalanda vətəndaşları qəbul edib

    "Azəristiliktəchizat" ASC-nin sədri İlham Mirzəliyev Naftalan şəhərində Naftalan, Goranboy və Xocalı sakinlərini qəbul edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətə istinadən xəbər verir ki, rayonun Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib.

    Həmçinin, qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun operativ şəkildə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.

